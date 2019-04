Neun Wildunfälle am Wochenende

Kreis Coesfeld (fs). Mit dem Frühlingsbeginn steigt auch die Gefahr von Wildunfällen. Insgesamt hat es von Freitag bis Sonntagmorgen im Kreisgebiet neun Unfälle gegeben, wie Thaddäus Wichmann, von der Kreispolizeibehörde informiert. Die Beamten mussten zweimal in Lüdinghausen, dreimal in Dülmen, zweimal in Rosendahl und jeweils einmal in Darup und Coesfeld ausrücken. „Und immer war es Rehwild“, sagt Wichmann. In allen Fällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden. Damit die Versicherung diese jedoch im Rahmen der Teilkasko übernimmt, muss jeder Schaden zeitnah zur Anzeige gebracht werden, erklärt Wichmann. Die Polizei nimmt die Wildunfälle dann auf und informiert den Förster, der das Wild dann abholt oder geflüchtete und verletzte Tiere aufspürt. Nur wenn – beispielsweise bei Niederwild wie Wildkaninchen – kein Schaden am Auto entstanden ist, könne der Autofahrer seine Fahrt fortsetzen.

Von Florian Schütte