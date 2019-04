Wandern über Kreisgrenzen – im letzten Jahr führte erstmals eine musikalische Wanderung in die Kreise Coesfeld und Unna. Unterwegs gab es ein musikalisches Programm – eine Veranstaltung, die gut ankam und deswegen im Herbst erneut stattfinden soll. „Die zweite Wanderung ist von Senden nach Lüdinghausen zur Burg Vischering geplant“, verrät Swenja Janning von der Kulturabteilung des Kreises. Sie ist am 8. September vorgesehen. Nach einer musikalischen Eröffnung in Senden erleben die Teilnehmer unterwegs an Stopps Aufführungen. Auf Burg Vischering gibt es ein Jazzkonzert.

Die zweite musikalische Wanderung von Kreis zu Kreis findet am 13. Oktober statt. Die Spitzen der Kreise Coesfeld und Unna setzten sich bereits in Bewegung. Diesmal ist der Kreis Unna Ausrichter. Erste Eckpunkte besprachen die Landräte Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld) und Michael Makiolla (Kreis Unna) in einer Sitzung der beiden Verwaltungsvorstände auf Burg Vischering in Lüdinghausen. Gewandert werden soll eine etwa 15 Kilometer lange Route. Start ist in Werne mit einem Konzert im Karl-Pollender-Stadtmuseum. Ziel ist das Schloss Nordkirchen, wo die Wanderung musikalisch ausklingen soll.