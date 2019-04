Karten für „Bullemänner“ sichern

Coesfeld. Mit einem Extraporgramm kommen die „Bullemänner“ nach Coesfeld. Das bekannte Komiker-Duo aus Westfalen ist am 27. Juni im Festzelt in Sükerhook zu erleben. Der Eintritt kostet 24 Euro (Vorverkauf). Wer sich eine der schnell vergriffenen Karten sichert, unterstützt damit die Renovierung der St.-Lamberti-Kirche in Coesfeld. „30 Prozent je Karte fließen in die Sanierung“, sagt Pfarrer und Kreisdechant Johannes Arntz. Die Gemeinde muss für die Sanierung einen Eigenanteil von mindestens 300 000 Euro aufbringen. Beginn des Comedy-Abends ist um 19.30 Uhr. Karten ab sofort unter info@lamberti-coe.de bestellbar. Den Schützenvereinen Berg und Gaupel, den Messdienern und Pfadfindern richteten Arntz und Cornelia Klemmer-Thomas (l.) vom Pfarreirat Dank für die Unterstützung aus. Foto: vth

Von Allgemeine Zeitung