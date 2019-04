Auch ein Bundessieger im Metallbau, Michael Klümper aus Gescher, zählt zu den Preisträgern. Er ist weiterhin in seinem Betrieb, Krampe Fahrzeugbau in Coesfeld, tätig. Bei der Ehrung stellte Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Coesfeld, den Gästen die vor. Die Gesellen und Ausbilder berichteten über ihre Erfahrungen und Zukunftspläne. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind Weiterbildungen ein wichtiger Baustein“, weiß Müller. Insgesamt wurden 16 100 Euro zweckgebundene Gelder für zukünftige Weiterbildungen an 23 Handwerker ausgeschüttet. Jürgen Büngeler, Sparkassen-Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vereins, ermunterte die Preisträger, ihr Engagement fortzusetzen: „Ihnen stehen alle Türen offen, das Handwerk bietet großartige Perspektiven und als Förderverein investieren wir mit dieser Auszeichnung in ihre Zukunft.“

Zu den Gästen der Feierstunde in der Sparkassen-Hauptstelle in Lüdinghausen zählten die Sieger der Leistungswettbewerbe und die Prüfungsbesten, deren Eltern und Ausbildungsmeister, Berufsschullehrer und die Repräsentanten der Handwerksorganisation.

Mit anerkennenden Worten gratulierte Kreishandwerksmeister Ferdinand Limberg den ehemaligen Auszubildenden und Jahrgangsbesten: „Im Handwerk merken wir noch nichts von dem Abschwung, daher freuen sie sich auf ein selbstbestimmtes Berufsleben mit vielen individuellen Möglichkeiten.“

Die Redner bezogen in ihren Dank ausdrücklich die Ausbildungsbetriebe und Ausbilder ein.

Der Bundessieger erhält 2000 Euro, die Landessieger erhalten Förderzusagen in Höhe von bis zu 1300 Euro, die Kammersieger bis zu 800 Euro und die Prüfungsbesten von 500 Euro.