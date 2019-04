Sparkasse verdoppelt Spenden

Kreis Coesfeld. Gemeinnützige Vereine aus dem Kreis Coesfeld haben erneut die Chance, Spenden für ihre Projekte verdoppeln zu lassen: Auf der regionalen Spendenplattform www.gut-fuer-das-westmuensterland.de stellt die Sparkasse Westmünsterland 40 000 Euro hierfür bereit. Alle am Montag (27.5.) ab 13 Uhr eingehenden Spenden werden bis 100 Euro verdoppelt, solange das Budget reicht. Aktuell nutzen 223 Vereine und Projektträger die Spendenplattform – ob für die Finanzierung von Schaukeln in Kindergärten, den Bau eines Vereinsheimes oder soziale Beratungsangeboten. Seit dem Start der Plattform sind Spenden von über 558 000 Euro zusammengekommen. Die von der Sparkasse bereitgestellten Mittel für die Verdoppelungsaktionen wurden so etwa verdreifacht.

Von Allgemeine Zeitung