Die musikalische Tradition seiner Heimat Martinique prägt den 1984 geborenen Pianisten Grégory Privat. Sein Vater spielte schon in der berühmtesten Band aus Martinique namens „Malavoi“ - und inspirierte und förderte den Sohn. Nach zehn Jahren klassischer Ausbildung begann Privat zu komponieren und zu improvisieren: Der Jazz wurde nun seine geistig-musikalische Heimat. Sein Weg aus der Karibik führte ihn über Toulouse nach Paris, um sich dort in der Jazzszene der Stadt einen Namen zu machen. Privat überzeugte als Pianist beim letzten Konzert in der Burg Vischering als Mitglied im Liberetto-Ensemble des Weltklasse-Bassisten Lars Danielsson.

