Am Anfang ein Dachschrägenzimmer

Die hauptamtlichen Angebote der Awo im Kreis Coesfeld starteten im September 1979 mit einer Sozialstation, die allerdings Anfang der 2000er eingestellt wurde. Nur zwei Jahre später, im September 1981, nahm die Sucht- und Drogenberatungsstelle ihre Arbeit auf.

Achim Bednarz, der erste Geschäftsführer der Awo im Kreis Coesfeld, erinnert sich, dass die „Geburt“ der Beratungsstelle eine schwere war. „Mit viel Einsatz auch des damaligen Drogenbeauftragten des Landes NRW, Hans-Adolf Hüsgen, gelang es, die Kreispolitik zu überzeugen, der Awo den Zuschlag für eine Beratungsstelle zu geben“, sagt er.

Als die Beratungsstelle in einem kleinen Dachschrägenzimmer der damaligen Geschäftsstelle in der Overbergstraße in Dülmen startete, war nicht abzusehen, dass dieser Dienst sich derart im Kreis Coesfeld etablieren würde. Ulrich Flasche ist Urgestein der Awo, seit Beginn dabei und baute die Suchtberatungsstelle mit auf. Anfangs seien hauptsächlich die Drogenszenen in Coesfeld und Lüdinghausen die Zielgruppen gewesen, berichtet er. Aber bald nahmen auch Klienten mit den unterschiedlichsten Suchtproblematiken das Angebot wahr. Eine Selbsthilfegruppe Suchtkranker, der „Freundeskreis Dülmen“, gründete sich und ist über all die Jahre Begleiter der Beratungsstelle geblieben.

Lioba Krüger-Rosenke ist stolz darauf, dass das von ihr im Kreis Coesfeld initiierte Angebot für erstauffällige Drogenkonsumenten (FreD) auch nach acht Jahren so hervorragend angenommen wird.

Carla Dickmann, Sozialarbeiterin der Fachstelle für Substitution, lobt die Zusammenarbeit mit den Ärzten und Gesundheitspflegern der Klinik am Schlossgarten, die zweimal in der Woche in der Bahnhofstraße die Vergabe der Substitutionsmittel an die opioidabhängigen Klienten übernehmen.

Die Angebote der Suchtberatungsstelle sind heute vielfältig und werden eng mit den Angeboten der Caritas abgestimmt.

7 Welche Angebote hat die Awo im Kreis Coesfeld noch?

0 Das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit psychischen und/oder Suchterkrankungen: Entwickelte sich aus der Sucht- und Drogenberatungsstelle und ist mittlerweile ein im Kreis Coesfeld anerkannter Anbieter, der hiervon unab-hängig psychisch Kranke ambulant betreut. 0 Jugendmigrationsdienst im Kreis Coesfeld: Vor 26 Jahren am 1. März 1993 als erster zielgruppen-spezifischer Fachdienst im Bereich Migration im Kreis Coesfeld eingerichtet. „Damals waren wir ausschließlich für Spätaussiedler zuständig“, erinnert sich Sonja Dittrich, Diplom-Pädagogin und von Anfang dabei. „Mittlerweile ist der JMD für alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund geöffnet.“ Der JMD ist Teil der Initiative „Jugend stärken“. Seit Jahren hat sich die interkulturelle Theatergruppe als Sprach- und Kommunikationstraining bewährt.

0 Kindertageseinrichtungen:

Die Awo ist Träger von aktuell vier Kitas im Kreis Coesfeld. Eine fünfte Kita soll im August 2019 in Havixbeck eröffnet werden. Die erste Awo-Kita im Kreis ist die Dülmener Einrichtung an der August-Brust-Straße. 1994 eröffnet. Weitere Kitas gibt es in Havixbeck, Lüdinghausen-Seppenrade und Coesfeld. Die Awo-Kitas in Dülmen und Havixbeck leben als zertifizierte Einrichtungen das „Kneippsche Gesundheitskonzept“ mit den Kindern und binden die fünf Kneipp-Säulen in den Alltag ein.

0 Offene Ganztagsschulen:

Der erste Offene Ganztag in Trägerschaft der Awo im Kreis Coesfeld wurde im August 2005 an der Kardinal-von-Galen-Grund-schule in Coesfeld-Lette eröffnet. Die Einrichtungsleitung übernahm Eva-Maria Kewitz. Sie zog 2011 in die Awo-Geschäftsstelle nach Dülmen und koordiniert von dort mittlerweile 14 Projekte: vier Schulen in Lüdinghausen, vier Schulen in Dülmen und sechs Schulen in Coesfeld

0 Ausreise- und Perspektivberatung: Die Ausreise- und Perspektivberatung in Dülmen ist das jüngste Angebot der Awo im Kreis. Seit zwei Jahren wird in der Einrichtung nach den Richtlinien „Soziale Beratung von Flüchtlingen“ des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW gearbeitet. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Ratsuchende, die ausreisen möchten oder zur Ausreise verpflichtet sind..