Mit den Bildern hat der Kreis Coesfeld Porträts des westfälischen Malers Johann Christoph Rincklake (1764 bis 1813) erworben, die nun in der Dauerausstellung der Burg Vischering in Lüdinghausen ihren Platz haben. „Sie passen hier gut hin“, meint Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr gestern bei der Enthüllung der beiden Gemälde. Die Ausstellung erzählt über die Rolle und Entwicklung des Landadels und soll mit neuen Werken immer mal wieder ergänzt werden, wie Kulturreferentin Swenja Janning erläutert. Mit den Bewohnern der Burg Vischering, der Familie Droste zu Vischering, war Anna Karolina Freifrau von Graes verwandt: Ihre Mutter Rosine Theodora war eine geborene Freiin von Droste zu Vischering. Karolina selber stammte aus Billerbeck.

Christoph Rincklake gehört zu den bedeutendsten und versiertesten Porträtmalern der Romantik in Deutschland. Die beiden Bilder malte er zur Hochzeit des Paares. Sie befanden sich bislang in Privatbesitz. „Das Bild vonFerdinand von Graes wurde einmal öffentlich gezeigt – 1975. Das von Karolina nie“, berichtet Janning.

24 000 Euro kosteten die beiden Bilder; unterstützt hat die Sparkassenstiftung den Ankauf mit 12 000 Euro. Die andere Hälfte trägt der Kreis Coesfeld.

Die Bilder zählen zu den wertvollsten Stücken in der Ausstellung. „Es ist ein großartiges Projekt, das vom Kuratorium einhellig Zustimmung fand“, sagt Georg Krumme, Vorstand der Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld. Die Bilder öffneten die Türen für eine hochspannende Zeit und Zeitenwende. Geschichte werde damit erfahrbar – schließlich, so Krumme, gebe es „keine Zukunft ohne Herkunft“. Und das vermittelt die Dauerausstellung in der Burg Vischering wunderbar. Integriert sind die neuen Bilder bereits in der digitalen Ahnentafel der Adeligen. Auf dem Leuchtpult im Museum können Besucher wie an einem überdimensionalen Bildschirm Bilder und dazugehörige Informationen anklicken.

Ferdinand von Graes ist auf dem Bild von Rincklake 21 Jahre alt. Er verwaltete in der französischen Kaiserzeit den Bezirk Rees (Niederrhein). Ihm gehörte das Wasserschloss Diepenbrock bei Bocholt. Verbindungen hatte die Familie auch nach Coesfeld.

Die Gemälde sind beide etwa 61 mal 49 cm groß und mit (JC)R signiert. Sie entstanden 1809 und 1811, der Eichenholz-Rahmen ist vergoldet. Sie sind ab sofort in der Dauerausstellung in der Burg Vischering zu sehen.