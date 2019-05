Mitreden über Europa

Kreis Coesfeld (vth). Europa – welche Ziele haben die Kandidaten aus hiesiger Region bei den anstehenden Wahlen? Was bedeutet Europa persönlich für sie? Und für Menschen aus dem Kreis Coesfeld? Unsere Zeitung möchte das gerne wissen und lädt am Donnerstag, 9. Mai, alle Interessierten zum Wahltalk nach Coesfeld ein. Beginn ist um 19 Uhr im PZ (Pädagogisches Zentrum) im Schulzentrum an der Holtwicker Straße in Coesfeld. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Von Viola ter Horst