Leser haben Namen gefunden: Momo

Kreis Coesfeld (vth). Für das Kälbchen von der „Kutschen“-Kuh Mimi ist ein Name gefunden: Momo. Zahlreiche Leser nahmen an der Aktion unserer Zeitung teil und überlegten einen Namen. Besitzer Norbert Steens und seine Frau entschieden sich für Momo, weil sie ihn am schönsten fanden und er gleich von drei Lesern genannt wurde. Sie können als kleine Aufmerksamkeit alle einmal mit der Kutsche in Coesfeld fahren, die die gutmütige Mimi zieht: Hildegard Hagemann aus Nottuln, Christel Domnick aus Coesfeld und Frank Brand aus Nottuln. Foto: Viola ter Horst

Von Viola ter Horst