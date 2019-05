Elfen, Piraten und Lichtschwerter beim Fantasyfest

„Annotopia“: Zum zweiten Mal findet am Wochenende (25. und 26. Mai) an der Burg Vischering in Lüdinghausen ein Fantasyfest statt. Fabelwesen aller Art wie Feen, Elfen und Zwerge ebenso wie Wikinger und Piraten sowie viktorianische Steampunks sind zu erleben. Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr kann das Festival mit umfangreichem Programm besucht werden – auch kostümiert, wie die Veranstalter, Noa Entertainment aus Harsewinkel, betonen. Theater, Musik, Lichtschwerterkampf, Jonglage und Winnetou-Stuntshow zählen zu den Programmpunkten. Es gibt eine Freidressur zu erleben, authentisches Wikingerleben und eine Piratenband aus Schweden. Wilder Westen und Zombies. Programm und Karten: | www.annotopia.eu

Von Allgemeine Zeitung