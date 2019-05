Kreis mit ehrgeizigen Klimaschutzprojekten

Klimaschutzaktivitäten des Kreises in diesem Jahr (Auswahl): 0 Erfolgreiche Bewerbung für eine Methoden-Werkstatt „Energiewende im Kopf“ (der Kreis ist eine von nur acht erfolgreichen Kommunen in Deutschland)

0 Projekt „Energieeffizienz und Bewusstseinsbildung“ mit dem Pictorius-Berufskolleg und der EnergieAgentur.NRW

0 „Stadtradeln“ und „Mit-dem-Rad-zur-Arbeit“

0 BikeNight in Coesfeld

0 12. bis 22. September zweite Klimaschutzwoche im Kreis Coesfeld

0 Neben den Aktivitäten der Klimaschutzmanagerin zahlreiche weitere Vorhaben verschiedener Abteilungen der Kreisverwaltung wie der Einsatz von Elektrofahrzeugen, die Nutzung und Erzeugung von Ökostrom, ein Konzept für energetische Neubaustandards bei Rettungswachen im Kreis Coesfeld und die regenerative Wärmeversorgung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen.

0 Projekt „Klimafolgenanpassung“ in Kooperation mit der Universität Dortmund in Vorbereitung.

0 Mit zehn e-Golf ein kreisweiter E-Dienstwagenpool eingerichtet.

0 Die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) plant Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer „Power-to-Gas-Anlage“ am Standort Coesfeld-Höven. Dabei geht es darum, den im Stromnetz vorhandenen Überschuss von Wind- und Sonnenstrom mittels Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln und weiter mit CO2 und Wasserstoff synthetisches Erdgas zu erzeugen. Das Erdgas kann dann in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist werden.

0 Gemeinsam mit der wfc (Wirtschaftsförderungsgesellschaft) startete die GFC zum 1.4. das Projekt SAIL: Ziel ist es, mit Arbeitgebern Geschäftsmodelle für neue Ansätze der betrieblich unterstützten Pendlermobilität zu entwickeln.

0 Mit der Belüftung der Deponie Coesfeld-Höven zur Vermeidung von klimaschädlichen Treibhausgasemissionen durch Methangas wurde durch die WBC inzwischen begonnen. „Ein Vorzeigeprojekt“, wie Geschäftsführer Stefan Bölte in der Ausschusssitzung betonte. „Die Anlage bietet ein Riesenpotenzial für CO2-Einsparungen und ich bin froh, dass wir in Coesfeld vorne dabei sind.“ Mit der Maßnahme können potentiell bis zu 100 000 Tonnen CO2 vermieden werden.