Im Januar kam Christian nach fast einjähriger Arbeitslosigkeit zum Havixbecker Modell in Coesfeld, das Jugendlichen im Kreis Coesfeld Hilfestellungen für die Zukunft bietet.

In Zusammenarbeit mit seiner Sozialpädagogin Luisa Fischer suchte Christian einen Praktikumsplatz bei einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Hof Schulze Bölling in Senden war ihm bereits bekannt und liegt nahe seines Wohnorts. Johannes Schulze Bölling hat ihm das vierwöchige Praktikum ermöglicht und schnell erkannt, dass Christian richtig motiviert bei der Arbeit ist. „Er zeigt großes Interesse an der Landwirtschaft, obwohl er nicht auf einem Hof aufgewaschen ist.“ Im Verlauf hat Christian sich unter Beweis und das Praktikum über die Gruppenphase hinaus verlängert. „Nicht nur die Arbeit macht mir Spaß, ich fühle mich auch auf dem familiär geführten Betrieb sehr wohl“, so Christian.

Auch über seine weitere berufliche Zukunft spricht er gemeinsam mit seiner Betreuerin und mit seinem Chef Johannes. Er bietet ihm an, eine vereinfachte Ausbildung zum Landwirtschaftsfachwerker auf dem Hof zu absolvieren.

Christian freut sich besonders darüber, dass er in Zusammenarbeit mit seiner Betreuerin, seinem Chef und dem Jobcenter die gewonnene Tagesstruktur durch ein Langzeitpraktikum beibehalten kann.

„Ich würde den Kurs jedem weiterempfehlen, der an seiner Tagesstruktur und an seiner beruflichen Zukunft arbeiten möchte. Ich hatte mit den Betreuern eine super Zusammenarbeit und konnte mein Wissen erweitern“, so Christians Fazit.

0 Der neue Kurs startet Anfang Juni. Informationen unter 02541/926991.