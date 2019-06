Künftig über 1000 Berufsschüler weniger

Betroffen von dieser Entwicklung der Schülerzahlen sind die Berufskollegs Pictorius und Oswald-von-Nell-Breuning in Coesfeld sowie das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg mit seinen Schulorten in Dülmen und Lüdinghausen gleichermaßen.

Folglich sinkt laut dieser Prognose in den nächsten acht Jahren auch die Klassenzahl und damit einhergehend der Raumbedarf. Statt jetzt insgesamt 155 werden im Schuljahr 2026/27 nur noch 128 und damit 27 Klassen weniger eingerichtet. Der Raumbedarf geht voraussichtlich um insgesamt 35 Räume zurück. Während sich zurzeit noch ein Fehlbedarf von 21,8 Räumen ergibt, was die Anmietung von 27 Räumen erfordert, rechnet die Kreisverwaltung im Schuljahr 2026/27 mit einem Überhang von 13,3 Räumen an allen Berufskollegs zusammen. Auffällig ist, so heißt es in der Sitzungsvorlage, dass das Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg trotz Anmietung eines Containers mit vier Schulklassen noch einen Fehlbedarf von sieben Schulräumen hat, während sich beim Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg am Schulstandort Dülmen aufgrund langfristiger Anmietungen noch ein Raumüberhang von knapp sieben Schulräumen ergibt. Auch im kommenden Schuljahr fehlen laut Prognose am Oswald noch 4,5 Räume. Daher müsse das Coesfelder Berufskolleg womöglich „schulorganisatorische Maßnahmen“ ergreifen wie verstärkten Nachmittagsunterricht für einen begrenzten Zeitraum.

Erst ab dem Schuljahr 2028/29 ist das Tal laut Prognose durchschritten, und die Kurve der Schülerzahlen zeigt wieder leicht nach oben. 7 Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport findet am Montag (3. 6.) um 16.30 Uhr in der Billerbecker Kolvenburg statt.