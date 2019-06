Kreis Coesfeld. Der „Europäische Tag des Fahrrads“ war gestern auch im Kreis Coesfeld Info- und Kontrolltag in Sachen Verkehrssicherheit. Polizeibeamte informierten an einem Infostand in Coesfeld und kontrollierten bis zum Abend im gesamten Kreisgebiet. Das Ziel: Senkung der Unfallzahlen, so die Polizei.

Von Allgemeine Zeitung