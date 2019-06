Enten schwimmen um die Wette

Coesfeld (mr). Tausende von gelben Plastiktieren – zum Teil für das Rennen der Big Ducks geschmückt – sorgen am Pfingstsonntag (9. 6.) wieder für ein buntes Bild auf der Umflut in Coesfeld. Die Stiftung „Der blaue Elefant.Kinderhilfswerk“ des Lions Clubs Coesfeld veranstaltet dann nämlich ab 14.30 Uhr zum vierten Male das Coesfelder Entenrennen – ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Erlös aus dem Verkauf der Lose kommt Hilfsprojekten für Kinder, unter anderem einem Waisenhaus in Torshok, zugute. Der Sieger des Wettbewerbs bekommt ein ein Auto.

Von Manuela Reher