Nicht unbedingt ein Pädagoge als Patron

Kreis Coesfeld (vth). Wie die Astrid-Lindgren-Förderschule nach ihrem Umzug von Lüdinghausen nach Nottuln heißen soll, entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch (19. Juni). Der Kreisausschuss wollte einem anstehenden Gespräch der Schulleitung mit der Kreisverwaltung nicht vorgreifen. CDU und SPD betonten, dass ihnen wichtig sei, was die Schule wolle, auch wenn der Kreis als Schulträger den Namen zu bestimmen habe. „Wir sind da relativ schmerzlos“, so Werner Schulze Esking (Billerbeck) für die CDU. Carsten Rampe (Billerbeck) sagte, dass die SPD kein Problem damit habe, dem Vorschlag der Schule zu folgen, an dem Schüler mitgewirkt haben. In der letzten Sitzung des Schulausschusses kristallisierten sich, wie berichtet, aus einer Reihe an Vorschlägen bereits mehrere Favoriten heraus, darunter Steverschule, Ursula-Wölfel-Schule und Ruth-Cohn-Schule.

Von Viola ter Horst