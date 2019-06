Sojasoße und „Demokraten“ im Gepäck

Kreis Coesfeld. Ein bisschen „ulkig“ ist ihm schon zumute, sagt Ralf Steindorf. „Dabei kenne ich das gar nicht von mir.“ Doch wenn am Mittwoch in Dortmund alles aufgebaut ist, dann „wird sich das bestimmt legen“, ist sich der Rosendahler Hobbykoch sicher. Mit seinem Team will er beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund (19. bis 23. Juni) in den Töpfen rühren und eine neue Folge von „Steindorf kocht“ bieten. Am Mittwoch zum Abend der Begegnung (18.30 bis 22.30 Uhr) erwartet er Politik-Prominente, die zusammen mit ihm den Kochlöffel schwingen und über aktuelle politische Themen diskutieren. Darunter CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen und SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Von Viola ter Horst