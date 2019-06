Tätigkeit von Dr. Raoul G. Wild endet „einvernehmlich“

Kreis Coesfeld (pet). Die Sparkasse Westmünsterland und das Vorstandsmitglied Dr. Raoul Wild (54) gehen künftig getrennte Wege. Der Verwaltungsrat entschied am Dienstag, Wild nach Ablauf seines Vertrags Ende April 2020 nicht erneut als Vorstandsmitglied zu bestellen. Seine „aktive Tätigkeit“ bei der Sparkasse Westmünsterland ende einvernehmlich am 31. Juli, heißt es in der fünfzeiligen Erklärung. Diese schließt damit, dass der Verwaltungsrat Wild für die „langjährige gemeinsame Zusammenarbeit“ danke.

Von Allgemeine Zeitung