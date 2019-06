Ab kommenden Sonntag (30. Juni) steht mit Mateusz Szczypinski (Jahrgang 1984) ein vielversprechendes Talent im Mittelpunkt, dessen Werk sich zwischen den Gattungen der Malerei und Collage bewegt. Dabei spielt der Künstler mit bekannten Ausschnitten der Vergangenheit und berühmten Bildelementen der Kunstgeschichte, um daraus dann in seinen Bildwelten geradezu entrückte Utopien aufzubauen.

Die Ausstellung „Ruins Reserve“ stellt die Fragen: Wann wird ein Bild zum Kunstwerk, und was macht ein Kunstwerk letztendlich berühmt? Für Szczypinski sind zur Ikone gewordene Ausschnitte eines Kunstwerkes ausschlaggebend, die sich als „Ruinen“ in unser kollektives Gedächtnis gebrannt haben.

Diese „Ruinen“ berühmter Werke von Velazquez, Manet oder Picasso, die jeder Betrachter mal bewusst, mal unbewusst wiedererkennt, greift der Künstler in seinen Ölbildern und Collagen auf - und formt sie zu nostalgischen Ansichten unserer heutigen Zeit um.

0 Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag (30. Juni) um 17 Uhr lädt der Kreis Coesfeld alle Interessierten ein. Nach der Begrüßung der stellvertretenden Landrätin Anneliese Haselkamp führt Kunsthistorikerin Daniele Schmidt in Mateusz Szczypinskis Werk ein. Der Künstler nimmt an der Vernissage persönlich teil. Die Ausstellung ist bis zum 3. November auf Burg Vischering zu sehen.