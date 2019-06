Darüber hinaus bauen die Christophorus-Kliniken seit einem halben Jahr in Eigenregie ein Geburts- und Hebammenzentrum in einem Anbau an das Coesfelder Krankenhaus. Hier werden in gut einem Jahr drei weitere neue Kreißsäle in Betrieb gehen können.

„Uns stehen nun sechs voll ausgestattete Kreißsäle zur Verfügung, dazu drei Vorwehenzimmer und zwei Aufnahmezimmer“, bilanziert der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Klaus-Dieter Jaspers, zufrieden. „Somit konnten wir unsere Kapazitäten deutlich erweitern und können den Schwangeren und ihren Partnern ausreichend Raum anbieten.“

Die Geburtsklinik ist seit vielen Jahren bekannt für ihr breites Spektrum: Durch die angeschlossene Kinderklinik (Perinatalzentrum) kennen sich die Mitarbeiter umfassend mit allen Problemen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei Mutter und Kind aus. Viele Schwangere schätzen aber auch die Möglichkeit, natürlich entbinden zu können mit erfahrenen Hebammen und Geburtshelfern.