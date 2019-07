Panske klärt Fall Lügde mit auf

Kreis Coesfeld. Der hiesige Landtagsabgeordneter Dietmar Panske aus Ascheberg ist zum Sprecher der CDU-Fraktion im Untersuchungsausschuss zu den Missbrauchsfällen in Lügde benannt worden. „Mir ist diese große Verantwortung, die damit einhergeht, bewusst“, hob Panske die Bedeutung des neuen parlamentarischen Untersuchungsausschusses hervor. „Wir sind es aber vor allem den Opfern und deren Angehörigen schuldig, dass alle Umstände des massenhaften Kindermissbrauchs lückenlos aufgeklärt werden.“ Die parlamentarische Aufarbeitung sei dabei ein richtiger und vor allem auch notwendiger Schritt. Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses ist es das Fehlverhalten auf allen mit den Vorgängen in Lügde befassten Ebenen aufzuklären. „Für mich steht dabei fest, dass wir immer zuerst an die Opfer also an die Kinder, die so massiv und so lange leiden mussten, denken müssen“, betonte Pankse den Schwerpunkt seiner Arbeit.

Von Allgemeine Zeitung