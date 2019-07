„Ein echtes Leuchtturmprojekt“

Kreis Coesfeld. Wumms, da lag er. Genau in dem Moment, als NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser als neue Schirmherrin für das Projekt „Blütenpracht am Wegesrand“ in Havixbeck eintrudelte, fiel der große Sonnenschirm um. Direkt neben der Schirmherrin, passend. Es ging locker daher mit dem hohen Besuch aus Düsseldorf im Garten von Landwirt Erich Lefert in Havixbeck-Hohenholte. Zwischen prachtvollen, duftenden Blüten summten Bienen und schwebten Schmetterlinge. Neben der Ministerin waren Johannes Röring, Präsident des WLV-Landwirtschaftsverbands, Landtagsabgeordneter Willi Korth (Coesfeld) und weitere Vertreter von Kreis und Gemeinde gekommen. Der hohe Besuch erschien nicht unbegründet, denn das Projekt „Blütenpracht am Wegesrand“ hat Kreise gezogen, wie WLV-Kreisvorsitzender Michael Uckelmann (Dülmen) erläuterte.

Von Viola ter Horst