Tafeln mit dem Künstler als Gastgeber

Billerbeck. Wo einst adelige Herren speisten, bietet sich nun erneut die Gelegenheit zu einem ganz besonderen Festmahl: Am kommenden Sonntag (14. Juli) um 10 Uhr nehmen die Gäste, umgeben vom historischen Ambiente der Billerbecker Kolvenburg, einen ausgiebigen und gemütlichen Kulturbrunch ein - inmitten der Ausstellung „tafeln. Stefan Pietryga“, die an diesem Tag endet. Als besonderes Highlight ist Künstler Stefan Pietryga selbst Gastgeber in den von ihm gestalteten Räumen sein – und speist mit den Gästen.

Von Allgemeine Zeitung