Kreis Coesfeld. Es ist ein künstlerischer Dialog zwischen Vater und Sohn, den der Kreis Coesfeld in der neuen Ausstellung in der Kolvenburg in Billerbeck abbildet: In den historischen Mauern sind ab Sonntag, 28. Juli, unter dem Titel „wenn Weiß seine Form findet…“ Grafiken von Vater Cees Andriessen und seinem Sohn Camiel zu sehen.

Von Allgemeine Zeitung