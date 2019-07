„Hier leben Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht Fahrrad oder Tandem fahren können“, erklärte dazu Sylvia Uhlenkott, Gruppenleiterin der Wohngruppe Barbara.

In der Rollfiets können sie vorn sitzen, während der Begleiter hinten lenkt und die Pedale tritt – mit elektrischer Unterstützung. „Das macht Spaß und ist für uns alle eine Erleichterung, nicht nur bei den Fahrten zum Supermarkt und zum Arzt, sondern auch bei Ausflügen und anderen Aktivitäten.“

Etliche Tausend Euro kostet so ein Fahrgerät, gebraucht und generalüberholt immer noch knapp 4000. Etwa die Hälfte davon hatte der Chor Nice2Hear beigesteuert. Es ist der Erlös des Benefizkonzerts, das am 27. Januar in der voll besetzten Pankratiuskirche in Gescher stattgefunden hatte – mit Gospel, Spiritual, Pop und Swing. Schwungvoll und mitreißend sei die Veranstaltung gewesen, so äußerten sich die begeisterten Besucher damals. Die andere Hälfte des Anschaffungspreises hatte der Förderverein Haus Hall locker gemacht, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Zur symbolischen Übergabe trafen sich alle im Garten der Barbara-Gruppe. Beim Anblick der Rollfiets entstand ein spontanes Wortspiel, angelehnt an den Namen des Chores: „Nice to see“, sagte Andreas Langer, Vorsitzender des Förderverein. „Nice to drive“, antwortete Christel Schulten, Vorsitzende von Nice2Hear. Gesagt, getan: Jeder, der wollte, konnte sich mal draufsetzen und Probe fahren. Dabei zeigte es sich, dass das Fahrzeug leicht und schnell fährt, in den Kurven aber durchaus gewöhnungsbedürftig ist. Schwungvoll und mitreißend also auch diese Veranstaltung.