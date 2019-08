Kreis Coesfeld. Mehr als etabliert haben sich im Kreis Coesfeld die musikalischen Wanderungen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Erstmals bietet der Kreis jetzt zusammen mit der Gemeinde Senden das Format zwischen Senden und Lüdinghausen an. Diese musikalische Wanderung findet am 8. September (Sonntag) statt und startet um 10 Uhr am Rathaus in Senden.

Von Allgemeine Zeitung