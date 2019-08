Gewalt in der Pflege soll thematisiert werden

Hier engagieren sich Mitglieder des Arbeitskreises Geriatrie/Gerontopsychiatrie und des Runden Tisches gegen Gewalt an Frauen und Kindern. „Was hinter der Haustür passiert, bleibt meist verborgen“, berichtet Walburga Niemann, Koordinatorin des Runden Tisches. Niemann will mit weiteren Experten auf Hilfsangebote für Pflegende und Pflegebedürftige hinweisen, die zu Hause körperlichen und psychischen Übergriffen ausgesetzt sind. Elke Dieker, die für die Alzheimer Gesellschaft im Kreis Coesfeld e.V. Angehörige berät, erklärt dazu: „Gewalt entsteht oft durch Überforderung, finanzielle Probleme, Belastung durch Krankheit, Einsamkeit und das Gefühl, keine Unterstützung zu haben.“

Auf einem für den Herbst geplanten ersten Informationsabend sollen diese Aspekte der Pflege zu Hause aufgegriffen werden. Am Rande des Fachvortrags werde es genügend Zeit für den gemeinsamen Austausch geben, verspricht die Arbeitsgruppe. Für das Jahr 2020 plant die Arbeitsgruppe dann eine Tagung für Fachpublikum zum Thema Gewalt in der Pflege. Beide Veranstaltungen werden rechtzeitig angekündigt.

Pflegende Angehörige, die sich informieren wollen, können sich an die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld oder an die Alzheimer Gesellschaft in Nottuln wenden. Die Pflege- und Wohnberatung ist telefonisch unter 02541 / 18- 5520 oder 02541 / 18-5521 erreichbar. Die Alzheimer Gesellschaft kann unter der Tel. 02502 / 22034000 kontaktiert werden.