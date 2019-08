Neues Jugendamt auf der Zielgeraden

Kreis Coesfeld. Das Dröhnen der Bohrmaschine schallt schon aus der Ferne über den Schützenwall in Coesfeld. Am Eingang des neuen Kreishauses V bohrt ein Handwerker gerade die letzten Löcher für die Elektrik. Der Klinker kleidet das Gebäude bereits von zwei Seiten ein und ist an mehreren Stellen sogar schon verfugt. „Der Eingangsbereich wird komplett in Sandstein gefasst“, erläutert Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Wir sind auf der Zielgeraden“, konstatiert der Landrat zufrieden bei der Baubegehung am Dienstagmorgen, nachdem er mit Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau noch einmal einen Blick in die Grundrissplanung geworfen hat. Ende September, spätestens Mitte Oktober soll das Kreisjugendamt in die neuen Räumlichkeiten umgezogen sein.

Von Florian Schütte