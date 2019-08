Kreis Coesfeld. Bahn frei für das Fahrrad: Am Donnerstag (5. September) findet unter dem Motto „Alternativen brauchen Platz – auch wir sind der Verkehr“ die dritte „Bike-Night“ statt. Radfahrer haben an diesem Abend Vorfahrt auf den Straßen der Kreisstadt. Die „Bike Night“ startet auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld.

Von Allgemeine Zeitung