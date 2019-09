Kreis mit höchster Betreuungsquote

Kreis Coesfeld (vth). Der Kreis Coesfeld glänzt mit der höchsten Betreuungsquote in Kindertageseinrichtungen (Kitas) von Kindern unter drei Jahren in NRW: Mit 39,3 Prozent werden nirgends sonst in NRW so viele unter Dreijährige anteilmäßig betreut. Das geht aus den Zahlen von Information und Technik als Statistisches Landesamt hervor. Am 1. März 2019 besuchten 8689 Kinder im Alter von unter sechs Jahren eine Kita oder wurden in der Kindertagespflege betreut. 2538 waren unter drei Jahre alt. Die niedrigste Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen verzeichnet Duisburg mit nur 16,8 Prozent. Auch im Kreis Steinfurt und in Münster werden mit Quoten von 36,3 und 36,1 relativ viele unter Dreijährige betreut. Bei der Betreuungsquote der Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren lag der Kreis Coesfeld mit 98,8 Prozent ebenfalls am höchsten in NRW. Zum Vergleich: In Mönchengladbach war die Quote mit 81,9 Prozent am niedrigsten.

Von Viola ter Horst