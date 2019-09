35 Jahre ein Herz für Patienten

Ab 2011 war Dr. Schweers zusätzlich Chefarzt am neuen Standort der Klinik in Dülmen. „Auch hier setze er noch einmal seine gesamte Kraft für den Aufbau einer leistungsstarken kardiologischen Fachabteilung ein“, so Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies. Er bedankte sich bei Schweers für sein jahrzehntelanges herausragendes Engagement für die Christophorus-Kliniken über den Kreis Coesfeld hinaus.

Den großen zeitlichen und persönlichen Einsatz seines Kollegen würdigte auch Dr. Stefan Strick in seiner Rede. „Er gibt alles für die Medizin und seine Patienten.“

Schweers wünschte abschließend sowohl Strick alles Gute, der nun die Klinik gesamtheitlich führt, als auch Thomas Hellmann, der als Ärztlicher Leiter der Kardiologie in Dülmen vorsteht.