Kunst im Park mit 100 Künstlern

Lüdinghausen. In Windeseile hat sich diese neue Veranstaltung etabliert. Zum dritten Mal findet am kommenden Sonntag (15. September), parallel zum Lüdinghauser Stadtfest, von 11 bis 18 Uhr zwischen den Burgen Vischering und Lüdinghausen „Kunst im Park“ statt. Rund 100 Künstler aus den Niederlanden und Deutschland erwarten der Kreis Coesfeld und die Stadt Lüdinghausen als gemeinsame Veranstalter in der Parklandschaft zur großen Open-Air-Ausstellung. Nach dem Vorbild der in Enschede schon lange etablierten Veranstaltung „Kunst in het Volkspark“ gibt es „Kunst zum Schauen, Anfassen und mit nach Hause nehmen“. An drei Orten erwartet die Gäste ein Musikprogramm: An der Burg Lüdinghausen, zwischen den Burgen und an der Burg Vischering.

Von Allgemeine Zeitung