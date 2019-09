Kreis Coesfeld (vth). Eine besondere Ehre für Maria Wieding-Kalz aus Rosendahl-Holtwick. Sie zählt zu den sechs Presiträgern aus NRW, die mit dem Staatspreis für Kunsthandwerk in Köln ausgezeichnet wurden. Für ihr Keramikobjekt „Zwei mit 2990 Ecken“ wurde ihr in der Kategorie „Wohnen“ der hoch dotierte Preis in Köln verliehen. „Es war eine riesige Überraschung für mich“, freut sich Maria Wieding-Kalz.

Von Viola ter Horst