Große Enttäuschung beim Kinderschutzbund

Einigkeit herrschte im Ausschuss darüber, dass mit allen in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Organisationen die Strukturen überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt werden sollen und dabei auch der Kinderschutzbund als noch relativ neuer Player im Kreis Coesfeld einbezogen werden soll. Von daher sei dies keine endgültige Entscheidung gegen eine Fachstelle, betonte die CDU. „Wir wollen das aber ausführlich untersucht haben.“

SPD und Grüne unterstützten das Konzept des Kinderschutzbunds und hätten es schon jetzt gerne umgesetzt. „Das zusätzliche Angebot ist notwendig und es ist niederschwellig“, begrüßte Waltraud Bednarz von der SPD das Vorhaben. Äußerst erfreut sei sie auch, dass die Christophorus-Kliniken mitwirken wollten und somit eine 24-Stunden-Hilfe für Kinder möglich wäre. Bednarz forderte zudem, dass auch Kinder befragt werden sollten: ob sie wissen, an wen sie sich wenden können. Norbert Vogelpohl von den Grünen wunderte sich, warum die Verwaltung nicht selber so ein Konzept vorgeschlagen habe. „Wir warten darauf vergeblich und freuen uns deswegen, dass der Kinderschutzbund es getan hat.“ Der Kreistag entscheidet am 25. September endgültig darüber. 0 Der Kinderschutzbund Kreis Coesfeld hat eine Online-Petition für die Einrichtung einer Fachstelle gegen Gewalt an Kindern gestartet. Der Link dazu ist auf der Homepage des Vereins zu finden: | dksb-coe.de