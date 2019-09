50 000 kostenlose Komposttüten

Kreis Coesfeld. Die Klimaschutzwoche des Kreises Coesfeld wirkt nach: 50 000 Papiertüten zum Sammeln von Bioabfällen in Bündeln à fünf Stück mit einer Banderole zu versehen – das haben die Mitarbeiter der Werkstatt von Stift Tilbeck in den vergangenen Wochen für die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) erledigt. Stellvertretend übergaben jetzt Dietmar Rudolph und Thomas Hüser die entsprechenden Pakete an deren Prokuristin Ursula Kleine Vorholt und Pressesprecher Matthias Bücker, von denen sie dann umgehend an die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld weitergeleitet wurden. Dort sind die Tüten ab sofort in den Rathäusern kostenlos erhältlich – jedoch nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht. Ursula Kleine Vorholt: „Wir möchten mit dieser Aktion eine Alternative zur Verwendung von Plastiktüten und auch so genannten biologisch abbaubaren Folienbeuteln in den Fokus rücken.“

Von Allgemeine Zeitung