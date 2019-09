Der Pflug kann sich vom Acker machen

„Jede Bearbeitung bringt Sauerstoff in den Boden, was dann eine Verbrennung des im Humus enthaltenen Kohlenstoffs bewirkt“, erklärt der Ackerbauexperte, der sein Wissen auch an Berufsschüler weitergibt. „Und dabei entsteht dann zwangsläufig Kohlendioxid“. Deshalb sei es sinnvoll, die Anzahl der Bearbeitungsgänge und vor allem deren Tiefe auf das Notwendigste zu beschränken. Und das nicht nur wegen des CO2, sondern auch zur Förderung des Bodenlebens und der Artenvielfalt auf dem Acker. Der Boden beherbergt eine große Masse an Regenwürmern und anderen Kleinlebewesen. „Die gesamte Bodenfruchtbarkeit hängt von diesen fleißigen Tieren ab. Deren wertvoller Lebensraum wird umso stärker zerstört, je öfter und je tiefer der Landwirt mit Egge, Grubber und Pflug über das Feld fährt.“ Für Lintel-Höping steht deshalb fest: „Der Pflug ist das Schädlichste, was ich dem Boden antun kann“.

Seit 25 Jahren hat er sich dermaßen intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass man mittlerweile den Eindruck bekommt, er könne sich mit den Regenwürmern regelrecht unterhalten. Und dementsprechend könne deren Nutzen für ein intaktes Bodenleben gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gleiches gelte für die Mykorrhizapilze, welche sich nur bei Verzicht auf tiefe Lockerung bilden können. Beides verbessert die Nährstoff- und Wasserversorgung auf dem Acker ganz erheblich. Darüber hinaus verkraften Mais und Getreide Dürreperioden auf Feldern, wo nicht gepflügt wurde, wesentlich besser, weil die Pflanzen durch die von den Regenwürmern gegrabenen Gängen tiefer wurzeln kann. Das verschafft dem Mais in trockenen Sommern, wie es sie jetzt zum zweiten Mal hintereinander gegeben hat, ganz entscheidende Vorteile.

Diese größere Stressstabilität führt zusammen mit der Erweiterung der Fruchtfolge etwa um Ackerbohnen und Zwischenfrüchten wie Buchweizen zu einer geringeren Krankheitsanfälligkeit des Getreides. „So kommen wir mit weniger Pflanzenschutzmitteln aus“. Ein ganz großer Pluspunkt der Minimalbodenbearbeitung sei außerdem die enorme Einsparung von Diesel. „Würden wir noch wie früher alle Felder pflügen, so verbrauchten wir das Doppelte“.

Bei der Minimalbodenbearbeitung fallen die Bearbeitungsgänge, um unerwünschte Pflanzen mechanisch zu beseitigen, weg. Das lässt sich seiner Auffassung nach mit einem aus seiner Sicht „altbewährten Mittel“ umgehen. Der Sendener beseitigt das Unkraut mit dem umstrittenen Glyphosat, und zwar einmal in der Fruchtfolge entweder im Frühjahr vor der Aussaat oder im Herbst nach der Ernte. „Ein in der politischen Diskussion befindliches Verbot dieses Wirkstoffs würde dem Ziel, die Artenvielfalt und das Bodenleben zu erhöhen, völlig zuwiderlaufen. Und es würde den Ausstoß an Treibhausgasen erhöhen“, erklärt Lintel-Höping. „Wer Glyphosat weg haben will, muss sich darüber im Klaren sein, dass dann wieder viel öfter mit dem Trecker über den Acker gefahren werden muss“. All die Errungenschaften für die Umwelt würden damit wieder zunichte gemacht.