Zum diesjährigen Ehrenamtstag hatte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis eingeladen, die sich ehrenamtlich in politischen Nachwuchsorganisationen oder Vereinen/ Verbänden engagieren. Ziel der Veranstaltung war es, mit jungen politisch Engagierten über das Thema Mobilität ins Gespräch zu kommen. In Impulsvorträgen führten vier Referenten in die Thematik ein und stellten die Vor- und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel vor. Der Mobilitätsbeauftrage des Kreises, Mathias Raabe, stellte neben dem E-Auto die Vorzüge von Fahrrad, Pedelec und Lastenrad vor, Wiebke Weltring vom Zukunftsnetz Mobilität NRW übernahm die E-Tretroller und das Zufußgehen. Gregor Speer vom RVM Regionalverkehr Münsterland berichtete über Bus und Bahn.

Dann kamen die Teilnehmer mit den Experten und untereinander jeweils zu zweit ins Gespräch. Beim „Speeddating“ zog jedes Gesprächspaar eine Karte mit einem Verkehrsmittel, um innerhalb von zwei Minuten über eigene Erfahrungen, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.