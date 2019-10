Der erste Stationsstopp im Messefahrplan ist am 3. November im Leohaus in Olfen; weitere Veranstaltungen finden am 10. November in der Mensa der Verbundschule in Rosendahl-Osterwick und am 17. November in der Neuen Spinnerei/Forum Bendix in Dülmen statt.

Von 11 bis 17 Uhr können sich dann alle spielbegeisterten Menschen die Gelegenheit nutzen, sich in aller Ruhe unverbindlich über traditionelle, außergewöhnliche und brandneue Spielideen zu informieren. Vorgestellt werden diese von sach- und fachkundigen Spielbetreuern aus der „Szene“.

Ausgestellt werden Brettspiele, Kinder-, Gesellschafts-, Karten-, Familien- und Erwachsenenspiele, die nach Belieben ausprobiert werden können. Zu den auszeichneten Neuerscheinungen und Spiele-Highlights gehören „Just one“ von Lidovic Roudy und Bruno Sautter und „Tal der Wikinger“ von Wilfried und Marie Fort als prämiertes „Kinderspiel des Jahres 2019“. Und es gibt natürlich auch das ausgezeichnete das Kennerspiel „Flügelschlag“ von Elisabeth Hargrave.

Die Spielemesse hat eine lange Tradition: Die erste Mitmachausstellung noch unter dem Motto „Spielzeit“ fand im Jahr 1993 in der Gemeinde Nottuln statt. „Das facettenreiche Spielangebot der Spielmessen zieht nach wie vor in jedem Jahr mehr Besucher in seinen Bann“, , betont Michael Werremeier vom Kreisjugendamt. | www.coe.de/spielemesse