Die Wanderung beginnt um 10 Uhr am Karl Pollender Stadtmuseum Werne mit Musik und Sekt. Danach geht es zu Fuß über eine in mehrere Etappen unterteilte, rund 15 Kilometer lange Route in den Nachbarkreis Coesfeld. An den Raststationen sind Konzerte geplant.

Die Wanderung mit den Landräten Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld) und Michael Makiolla (Kreis Unna) vorneweg endet gegen 18 Uhr im Festsaal der Oranienburg von Schloss Nordkirchen. Hier klingt die Musikalische Wanderung mit dem Liv Migdal Duo und einem Stehimbiss gegen 19.45 Uhr aus. Karten können unter Tel. 0 25 91 / 7 99 00 bestellt werden.