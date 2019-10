Kreis Coesfeld hat ersten Imagefilm

Kreis Coesfeld. Ein Tag im Kreis Coesfeld – so könnte die Überschrift des erste Imagefilms des Kreises Coesfeld lauten. In 1:39 Minuten wird eine visuelle Rundreise durch den Kreis unternommen. Aber nicht nur die gängigen Sehenswürdigkeiten wie die Burg Hülshoff in Havixbeck (Foto) werden dabei dargestellt. Vielmehr ruft der Film Emotionen hervor, die sich mit den Begriffen Heimatliebe, Naturgenuss, „Große Freiheit erleben“ und „Schlössertraum“ beschreiben lassen. Regisseur und Filmemacher Detlef Muckel hat den Film in Zusammenarbeit mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und seinem Team aus dem Büro des Landrates realisiert. Der Film ist auf der Internetseite www.kreis-coesfeld.de zu sehen und auf Youtube zu finden.

Von Allgemeine Zeitung