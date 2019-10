Seelische Tiefen und ihre Überwindung

Kreis Coesfeld. Die Zahl der Menschen, die wegen einer depressiven Erkrankung Hilfe suchen, nimmt seit Jahren zu. Belastende Ereignisse oder anhaltende Stresssituationen können zu starken Stimmungsschwankungen führen. Ebenso treten Depressionen auf, ohne dass auf den ersten Blick eine eindeutige Ursache erkennbar ist. Niedergeschlagenheit, Antriebs- und Interessenlosigkeit sind häufige Symptome. Ein erhöhtes Suizidrisiko kann die Folge einer Depression sein. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Wilhelm Oelenberg informiert am 30. Oktober (Mittwoch) ab 19 Uhr in der Familienbildungsstätte in Coesfeld (Marienring 27) über Depressionen, Ängste und Suizidalität. „Wichtig ist“, so Dr. Oelenberg, „die Verantwortung für das eigene Leben und Tun zu behalten und sich in seelischen Krisen seiner Situation bewusst zu werden.“ Gelinge das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr selbständig, könnten hier mit beratender und therapeutischer Hilfe gemeinsam Lösungswege entwickelt werden. Die Erfolgsaussichten dafür seien gut und oft sehr viel besser, als sich das aus eigener Kraft in trüben Seelenlagen erkennen lasse.

Von Allgemeine Zeitung