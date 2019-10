„Zwei Stunden mit dem Potenzial, Leben zu verändern“

Coesfeld. Schon im vergangenen Jahr begeisterte sie gemeinsam mit ihrer Band über 500 Zuhörer in der Evangelischen Kirche am Markt in Coesfeld. Diesmal kommt sie als Duo mit ihrem Mann – und wieder rechnet die Evangelische Kirchengemeinde Coesfeld mit einem vollen Gotteshaus: Judy Bailey, eine der international bekanntesten und gefeiertsten christlichen Pop-Musikerinnen, gastiert am 10. November um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) mit ihrem Programm „Lifesong – das Leben schreibt die besten Lieder“ in der Kreisstadt.

Von Allgemeine Zeitung