67 256 Menschen pendelten 2018 jeden Tag innerhalb des Kreises Coesfeld zwischen Wohnort und Arbeitsstätte. 29 795 kamen von auswärts. Und 54 469 steuerten einen Arbeitsplatz außerhalb des Kreises Coesfeld an: Die Auspendlerquote – der Anteil der Auspendler an den Erwerbstätigen am Wohnort – lag 2018 bei 44,7 Prozent, wie aus den gestern herausgegeben Zahlen vom statistischen Landesamt IT.NRW hervorgeht. Die Einpendlerquote bei 30,7. Dabei hatten die kleineren Orte besonders hohe Auspendlerzahlen. Am geringsten war sie in der Kreisstadt Coesfeld mit einer Quote von 48 Prozent. Zugleich lag die Einpendlerquote bei 55,9 Prozent.

In Dülmen als größte Stadt im Kreis waren es 55,4 Prozent bei der Auspendlerquote und nur 38,1 bei der Einpendlerquote – die niedrigste im Kreis Coesfeld. Die meisten Auspendler verzeichnete Olfen (73,7), dort gab es mit 64 Prozent aber auch viele Einpendler. Übertroffen wurde die Einpendlerquote nur noch von Nordkirchen mit 67,5 Prozent.

Münster hatte mit 26 Prozent landesweit die niedrigste Auspendlerquote. Die Münsterland-Metropole nahmen als Ziel aus dem Kreis Coesfeld besonders Pendler aus Senden (4425), Dülmen (3669), Nottuln (3510), Havixbeck (2686) und Ascheberg (2123).

Aber auch innerhalb des Kreises Coesfeld wird viel hin- und hergefahren: Nach Coesfeld etwa pendelten 1907 Personen aus Dülmen, 1373 aus Rosendahl, 873 aus Billerbeck, 699 aus Nottuln, 426 aus Lüdinghausen, 202 aus Senden und 191 aus Havixbeck; und von außerhalb 945 aus Münster.