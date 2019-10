„Verwaltung hat sich völlig verändert“

Herr Gilbeau, was machen Sie denn jetzt mit dem Habenichts, der Bronzeskulptur hier in Ihrem Büro?

Joachim L. Gilbeau: Der bleibt hier, was dann mit ihm passiert, weiß ich nicht. Das muss mein Nachfolger entscheiden.

Woher kommt die Figur eigentlich? Und das Geld, das drumherum liegt?

Gilbeau: Die hab ich irgendwann mal im Kreishaus gefunden und hier aufgestellt. Es gab ja auch mal Zeiten, in denen wir viel mehr als jetzt sparen mussten. Wenn dann Bittsteller kamen, brauchte ich nur auf die Figur zeigen und die Leute verstanden es. Die Münzen kommen von Besuchern, die sie spontan zu den Füßen der Figur gelegt haben. Es sind auch noch Pfennigstücke dabei und Münzen aus anderen Ländern.

Werden Ihnen Begriffe wie Ausgleichsrücklage und Budget fehlen?

Gilbeau: Nein, das ist Handwerkszeug, Begriffe, mit denen man den Haushalt steuern kann.

Es steht nun der letzte Haushalt an, den Sie mit dem Landrat am Mittwoch einbringen – die Bürgermeister haben bereits harsche Kritik geäußert. Finden Sie zu Recht?

Gilbeau: Nein, das finde ich nicht. Wenn die Bürgermeister die gleichen Maßstäbe an sich anlegen würden wie an den Kreis, dann würden sie das etwas gelassener sehen. Wenn es dem Kreis gut geht, geht es den Kommunen doch auch gut.

Die Bürgermeister fordern, dass der Kreis die Gelder knapper ansetzen soll, damit die Zahllast für sie weniger hoch ausfällt. Geht da denn noch etwas?

Gilbeau: Wir rechnen realistisch und setzen nicht zu großzügig an. Ich kann diesen Verteilungskampf nicht nachvollziehen. Die Kreisumlage, die wir von den Städten und Gemeinden einholen, geben wir fast eins zu eins an den Landschaftsverband weiter. Der benötigt das Geld wiederum für viele soziale Aufgaben. Zum Beispiel für Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Das sind nun einmal hohe Kosten. Da kann man noch so viel zetern und Briefe schreiben, das ändert daran nichts. Die letzte Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage liegt bei den Kreispolitikern.

Sie haben hier vor 23 Jahren angefangen – wie hat sich Verwaltung verändert?

Gilbeau: Sie hat sich völlig verändert. So wie früher funktioniert nichts mehr, es werden ganz andere Ansprüche an Verwaltung gestellt. Die Aufgaben haben sich gewandelt. Wir arbeiten projektbezogener, schauen, wie woanders Dinge laufen, nehmen uns Elemente davon mit und entwickeln eigene Ideen. Es ist sehr viel mehr Technik im Einsatz, es gibt kaum noch Papier. Wir haben mehrere Kilometer an Akten digitalisiert, das macht es für die Kollegen viel einfacher, wenn sie etwas nachschlagen oder recherchieren müssen. Die Arbeitsprozesse sind digitalisiert. Es ist dadurch aber auch alles viel schneller geworden, vielleicht zu schnell für den einen oder anderen. Außerdem arbeiten wir serviceorientierter im Sinne der Bürger. Das spiegelt sich auch in den Neubauten und umstrukturierten Abteilungen wider. Wir wollen als ein nächstes Projekt eine Servicemeile schaffen. Im Kreishaus in Coesfeld sollen Dienstleistungen, die publikumsintensiv sind, zusammengefasst werden. Der Bürger soll sich einfacher und schneller zurechtfinden.

Den typischen Beamten gibt es dann wohl nicht mehr?

Gilbeau: Es mag sein, dass es da noch irgendwo das eine oder andere Fossil gibt, aber im Prinzip nicht, nein. Die Verwaltung wandelt sich in nächster Zeit noch weiter.

Inwiefern?

Gilbeau: Sie wird jünger. Denn viele Kollegen gehen in den Ruhestand. Bis 2035 werden über 60 Prozent der Mitarbeiter ausgetauscht sein. Das bedeutet, dass eine ganz neue Generation hineinwächst. Und sie wird weiblicher, weil mehr Frauen nachrücken.

Wo sehen Sie wichtige Zukunftsaufgaben für den Kreis?

Gilbeau: Bei den Klimaprojekten sicherlich. Damit einhergehend beim öffentlichen Nahverkehr, der immer wichtiger für ländliche Gebiete wird. Das Münsterland ist Modellregion in Sachen Mobilität. Die Antriebsarten, etwa für Busse, werden sich ändern. Daraus resultieren neue Ideen und Projekte. Ein Bereich, den man aber auch finanziell im Blick haben muss.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Gilbeau: Den strukturierten Tag. Natürlich die Kollegen, die Projekte, an denen ich mitwirkte. Oder auch Altweiber. Ich bin hier immer gerne hingekommen, es hat mir Spaß gemacht.

Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Gilbeau: Dass wir immer besser geworden sind. Dass eine gute Stimmung herrschte und die Abteilungen sich qualifizierten und neue Ideen entwickelten. Egal, ob es sich um kulturelle Angebote handelte oder um Klima-Projekte oder andere Themen. Der Kreis Coesfeld ist in einigen Punkten sicherlich beispielhaft und kann sich im Landesvergleich sehen lassen. Etwa das Belüftungsprojekt für die frühere Deponie in Coesfeld durch die Wirtschaftsbetriebe – ein beispielhaftes Klimaprojekt, mit dem insgesamt 90 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Und die energetische Bioabfallnutzung mit der Gewinnung von Biogas – ein weiteres bundesweit beachtetes Projekt. Der Kulturbereich ist ein Aushängeschild von uns, wir haben ein überregional erfolgreiches Programm entwickelt.

Und die Burg Vischering natürlich. Die war Ihr besonderes Steckenpferd, oder?

Gilbeau: Ja. Ich bin bekanntermaßen ein Kulturfreund. Mit dem Projekt, die Burg Vischering in Lüdinghausen mit dem Museum als Kulturzentrum des Kreises Coesfeld zu modernisieren, waren zugleich zehn Millionen Euro zu verplanen. So kam es, dass der damalige Landrat Püning mir das Projekt übertragen hat. Übrigens ein gutes Beispiel dafür, wie sich Verwaltung verändert hat. Wir arbeiteten aus verschiedensten Gruppen an der Modernisierung der Burg. Das war ein erfolgreicher Prozess, der viel Spaß machte und zu einem tollen Ergebnis führte.

- Joachim L. Gilbeau wurde 1953 in Osnabrück geboren. Er wirkte 23 Jahre als Kreisdirektor beim Kreis Coesfeld und lebt in Coesfeld. Nach dem Studium in Münster und Bielefeld war er in der Finanzverwaltung in Osnabrück und Delmenhorst, danach als Justiziar im niedersächsischen Wirtschaftsministerium tätig. Anschließend arbeitete er als persönlicher Referent der damaligen niedersächsischen Wirtschaftsministerin Birgit Breuel. In Langenhagen war er Jugend- und Sozialdezernent, bevor er in Melle stellvertretender Stadtdirektor wurde. 1996 wechselte er dann zum Kreis Coesfeld als Kreisdirektor. Nachfolger von Gilbeau wird Dr. Linus Tepe (38) aus Münster, der im Juni vom Kreistag gewählt wurde.