Kreis Coesfeld. Die Demonstrationen der Bauern zeigten deutlich, dass den bäuerlichen Betrieben auch im Kreis Coesfeld zunehmend die Luft ausgehe, meinen die Grünen im Kreis Coesfeld. „Denn die Regierung treibt seit Jahrzehnten mit ihrer Agrarpolitik den Strukturwandel und damit das Höfesterben immer weiter voran“, findet Dr. Anne-Monika Spallek, Sprecherin der Grünen im Kreis Coesfeld, in der Mitteilung. Seit Jahren würden die Betriebe nach Fläche und nicht nach umwelt- oder kultureller Leistung subventioniert. „Wer viel hat, bekommt noch viel dazu. Rund 80% der Gelder gehen an die 20% größten Betriebe und daran scheint sich jetzt auch nichts Wesentliches zu ändern“, meint Spallek. Hier seien die Forderung der Bewegung „Land schafft Verbindung“ auch nachzuvollziehen. „Deshalb fordern wir Grüne auch ein Gesamtkonzept, dass die notwendigen Anforderungen an Ökologie, Tierschutz, Soziales und Klima mit den derzeit über sechs Mrd. Euro aus Brüssel zusammen mit den Mitteln aus dem Bund sinnvoll im Rahmen einer Gesamtstrategie an den Erhalt der Höfe knüpft.“

Von Allgemeine Zeitung