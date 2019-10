Infoabend über Pflege

Kreis Coesfeld. Viele Angehörige kümmern sich intensiv um ihr pflegebedürftiges Familienmitglied. Es bleibt immer weniger Zeit, um sich von der Pflege zu erholen oder eigenen Interessen nachzugehen. Dies kann Nährboden für Aggressionen und Gewalt sein. Gemeinsam haben die Mitglieder des Arbeitskreises „Gewaltfreie Pflege“ einen Themenabend für pflegende Angehörige und Interessierte am 14. November ab 18 Uhr organisiert (Heilig-Geist-Stiftung, Mühlenweg 38, Dülmen). „Gute Beratung und sachliche Aufklärung hilft, die Pflege bestmöglich zu organisieren und sind zudem eine wichtige Voraussetzung, um Aggression und Gewalt in Pflegesituationen vorzubeugen“, erläutert Hannah Terhaar, Pflege- und Wohnberaterin des Kreises Coesfeld. An diesem Abend möchte die Referentin Dr. phil. H. Elisabeth Philipp- Metzen die Belastungen aber auch die positiven Erfahrungen in der häuslichen Pflege mit den Angehörigen thematisieren. Weiter soll es auch um den Umgang mit herausforderndem Verhalten, sowie das Erkennen von Grenzen und Selbstpflege gehen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Informationen: Tel. 02541 / 185521.

Von Allgemeine Zeitung