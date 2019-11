Startschuss für die Zukunft

Mit insgesamt 150 Ausstellern aus allen Berufsbereichen ist die CoeMBO die größte Messe zur Studien- und Berufsorientierung im Münsterland – auch landesweit zählt sie zu den Topveranstaltungen. Gerade aufgrund der einmaligen Bandbreite und Fülle an Angeboten ist diese Messe im weiten Umkreis einmalig. „Es wird wieder ein breites Spektrum an Informationsmöglichkeiten rund um die Themen Schulangebote, Praktika, Ausbildung, (duales) Studium, Berufseinstieg, Karriere, Freiwilligendienste und Gap-Year-Möglichkeiten geben“, freut sich der Messekoordinator Jochen Theisen. „So können sich Ausbildungsinteressierte bei hochattraktiven Arbeitgebern aus der Region Westmünsterland zu Berufsbildern, Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren.“ Auch Jugendliche, die ein Studium anstreben, treffen auf spannende Hochschulen aus nah und fern. „Nicht zuletzt bietet die CoeMBO allen Besuchern, ob Entschlossene, Suchende oder Zweifler, die Gelegenheit, auf ihrem Messe-Rundgang einen eventuellen „Plan B“ zu entdecken“, ergänzt Theisen.

Auch in diesem Jahr trumpft die CoeMBO mit abwechslungsreichen Ausstellern – darunter 20 Neuteilnehmer. „Unter anderem die Deutsche Bahn, das Hauptzollamt oder auch Fahrzeugbau Heimann“, verrät Theisen. Mitmach-, Info- und Beköstigungsangebote im Außenbereich runden das Angebot der CoeMBO ab – so ist wie im Jahr 2017 der InfoTruck M+E vor Ort. „Dieser informiert erlebnisorientiert über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie“, weiß Theisen. „Jugendliche erleben an anschaulichen Experimentier-Stationen die Faszination Technik praxisnah und intuitiv.“

Schon jetzt haben Schüler die Gelegenheit, sich Termine zu Gesprächen bei ihren gewünschten Ausstellern auf der Website der Messe zu reservieren. Also eine perfekte Gelegenheit, um sich umfassend über die eigene berufliche Zukunft zu informieren. 7 Stattfinden wird die Messe im Schulzentrum der Stadt Coesfeld, der Sporthalle 1 sowie in der benachbarten Bürgerhalle samt dortigen Zeltanbauten. Erwartet werden rund 4000 Besucher. Empfohlen wird die Anreise über den messenahen Bahnhaltepunkt Coesfeld-Schulzentrum. Zusätzlich sind für Autofahrer rund 1000 Parkplätze ausgewiesen. | www.coembo.de