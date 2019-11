Für die Lehrer im Kreis Coesfeld gibt es was zu lachen. So richtig herzhaft und über Schule und Schulpolitik. Nach drei Jahren kommt am Freitag, 22.11., um 20 Uhr Deutschlands bekanntestes Lehrerkabarett „Die Daktiker“ wieder in den Kreis Coesfeld und gastiert im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) in Havixbeck - mit im Gepäck das neue Programm „G 8, 9, … - aus!“

Von Allgemeine Zeitung