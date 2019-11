Europa-Debatten im Kreishaus

Kreis Coesfeld. 70 Schüler der drei Europaschulen aus dem Kreis Coesfeld (Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld, Heriburg- Gymnasium in Coesfeld, Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen/Dülmen) nahmen an einem Planspiel-Workshop zur Europäischen Union teil. Die Lernenden simulierten dabei die Verhandlungen des Europäisches Parlaments über eine neue EU-Verordnung zur Vermeidung von Plastikmüll im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens der EU.

Von Allgemeine Zeitung